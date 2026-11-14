Акции памяти прошли в Хорватии после убийства пациента психбольницы Периша

Tекст: Антон Антонов

Граждане почтили жертву восемью минутами молчания. Это время символизирует продолжительность страданий, которые перенес молодой человек перед смертью, пишет Portal.hr.

Инцидент произошел в загребской психиатрической больнице. Инспекция Минздрава выявила нарушения в документации, касающейся фиксации пациентов. Четверо медработников сейчас находятся под стражей по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, передает Informat.ro.

После гибели пациента директор клиники, ее заместитель, а также четыре из семи членов совета директоров подали в отставку.

Семья Периша объявила о проведении официальной поминальной церемонии 21 ноября в Загребе, подчеркнув, что она не связана с протестными акциями.

Семья Периша выступила с требованием провести расследование в отношении всех медицинских работников, участвовавших в применении к нему мер физического ограничения, пересмотреть правила использования таких мер, а также обеспечить обязательное видеонаблюдение за подобными процедурами, сообщает hina.hr.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра во Франции обвинили в смерти женщины при госпитализации в психлечебницу.