Сбой Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в бассейне в ФРГ

Причиной инцидента в бассейне парка развлечений на западе Германии стало превышение концентрации хлора, вызванное сбоем в системе Microsoft. Несколько пострадавших госпитализировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию WDR.
Из-за неполадок в сервисе Outlook система контроля не смогла отправить электронное письмо с предупреждением о превышении допустимого уровня химического вещества. В результате автоматическая дозирующая система подала в воду избыточное количество хлора.
После происшествия воду в бассейне полностью заменили, сейчас комплекс вновь открыт для посетителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.
В пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.
Немецкие компании столкнулись с проблемами в работе из-за глобальных перебоев в сервисах Microsoft.