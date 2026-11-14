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    14 ноября 2026, 21:23 • Новости дня

    Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

    Принц Саудовской Аравии прибыл в Чечню и осмотрел район имени Путина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии в республику с рабочим визитом государственного министра Саудовской Аравии принца Турки ибн Мухаммеда ибн Фахда Аль Сауда.

    Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии прибыл в республику с рабочим визитом и осмотрел строящийся район Грозного, передает РИА «Новости».

    В аэропорту принца встретили руководитель региона и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан.

    «Первым делом вместе с принцем посетили новый район имени президента России Владимира Путина», – написал Кадыров.

    Для саудовской делегации организовали экскурсию по строящемуся району, рассказали о ходе работ и продемонстрировали проекты будущих объектов инфраструктуры. По оценке руководителя региона, увиденное произвело на зарубежных гостей приятное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы МИД России Александр Алимов обсудил с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом конфликт вокруг Йемена. В сентябре президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    14 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре

    Премьер-министр Армении Пашинян анонсировал три визита в Россию до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении совершить три визита в Россию для проведения переговоров в декабре.

    Глава армянского кабмина планирует приехать в Россию 3, 11 и 22 декабря, передает РИА «Новости».

    «В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров, и надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией», – заявил Пашинян.

    Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованных дат визита Никола Пашиняна в Москву.

    Также премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с российской стороной.

    Кроме того, Песков анонсировал обсуждение лидерами двух стран вопроса проведения референдума о внешнеполитическом векторе Еревана.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Власти Эстонии снесли не менее 140 советских военных памятников

    Власти Эстонии демонтировали по меньшей мере 140 советских памятников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов заявил, что эстонские власти демонтировали по меньшей мере 140 объектов советского военно-мемориального наследия на территории республики.

    На месте снесенных объектов эстонские власти устанавливают нейтральные таблички с надписью о жертвах Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    «На территории Эстонии снесено по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия», – сообщил Абилов.

    По его словам, установка подобных нейтральных табличек не только умаляет подвиг советских героев-освободителей, но и приравнивает память о них к памяти о немецких солдатах.

    Рабочая группа эстонской госканцелярии ранее внесла в каталог 322 советских памятника. Из них 244 монумента признали подлежащими сносу или замене, а еще 74 объекта оценили как нейтральные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее снесенный на эстонском острове Сааремаа монумент жертвам фашизма захотели переработать в щебень из-за истечения сроков договора на хранение.

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.

    Также в эстонской волости Пылва стартовали работы по демонтажу советских мемориалов и переносу останков времен Великой Отечественной войны.

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    14 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за ракетные удары

    Страны Персидского залива призвали ООН обязать Иран возместить ущерб от атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совбез ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб от ракетных атак по странам региона.

    С 28 февраля Тегеран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов. «Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», – заявил генеральный секретарь во время выступления в Совбезе, передает ТАСС.

    Аль-Будайви отметил, что любые будущие договоренности по урегулированию отношений с Тегераном должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. Это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок.

    Политик указал на необходимость прямого участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их национальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте.

    Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

    Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил об обязанности пяти стран региона выплатить исламской республике компенсации за участие в войне США и Израиля.

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    14 ноября 2026, 02:48 • Новости дня
    Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

    Рубио назвал победой США лишение Ирана потенциала ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Вашингтона в конфликте с Ираном подразумевает окончательное лишение Тегерана финансовых и научно-технических возможностей для создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.

    По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.

    Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Захарова прокомментировала исключение ТАСС из ЕАНА

    Захарова назвала решение ЕАНА об исключении ТАСС милитаристским психозом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Европейского альянса новостных агентств (ЕАНА) исключить ТАСС свидетельствует о деградации организации и ее неспособности защищать свободу прессы.

    Европейский альянс новостных агентств поддался милитаристскому психозу, решив исключить из своего состава ТАСС, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    По словам Захаровой, попытки выдавить российское агентство из структуры предпринимались неоднократно с подачи «Укринформа». Дипломат отметила, что руководство ЕАНА «ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц». Она подчеркнула, что подобные решения не принимались с момента учреждения объединения в 1956 году, и альянс расписался в неспособности поддерживать свободу прессы.

    Захарова добавила, что приглашение литовскому агентству ELTA занять место ТАСС выглядит как гротескная карикатура, поскольку в штате литовского СМИ насчитывается немногим более двух десятков сотрудников, тогда как в российском работают порядка 2 тыс. Захарова резюмировала, что прекращение членства во враждебной организации не повлечет для ТАСС потерь, но для ЕАНА это означает разрыв с авторитетным мировым СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕАНА по итогам тайного голосования лишил ТАСС членства в организации без указания мотивов решения.

    Захарова прокомментировала решение альянса принять вместо него литовское агентство ELTA.

    В апреле Москва пообещала ответить на отказ Брюсселя аккредитовать шеф-корреспондента РИА «Новости» при органах Евросоюза.

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    14 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив под защитой США

    Tекст: Антон Антонов

    Ирак восстанавливает экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под военной защитой Соединенных Штатов, сообщил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

    «Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США», – приводит слова Хусейна ТАСС со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Глава иракского МИД подчеркнул, что все дипломатические усилия Багдада направлены на то, чтобы «купировать кризисы и оградить Ирак от последствий региональных конфликтов».

    По его словам, регион сейчас находится в состоянии «ни войны, ни мира» на фоне растущих опасений по поводу возможного возобновления противостояния и новой эскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс в обход Ормузского пролива.

    Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока и ожиданий от дипломатии между США и Ираном.

    В четверг мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров по открытию Ормузского пролива.

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    14 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Иранская полиция освободила находившегося 20 дней в плену заложника

    Tasnim: В Иране освободили заложника и задержали семерых похитителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий полицией юга провинции Систан и Белуджистан полковник Мохаммад Али Лакзаи сообщил об освобождении заложника, которого преступники удерживали 20 дней ради выкупа.

    На юго-востоке Ирана в городе Ираншехр полиция освободила мужчину после 20 дней плена и задержала семерых подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сотрудники полиции, проведя оперативно-разыскные мероприятия, установили укрытие подозреваемых и в ходе стремительной скоординированной операции задержали семерых похитителей, а заложника, который 20 дней находился у них в плену, освободили целым и невредимым», – заявил Лакзаи.

    Мотивом преступления стало вымогательство. В укрытии злоумышленников обнаружили автомат Калашникова, 70 боевых патронов, четыре магазина, два автомобиля и золото стоимостью около 13,1 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники Корпуса Стражей исламской революции ликвидировали боевика в иранской провинции Систан и Белуджистан.

    Также суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Ирана.

    Кроме того, власти Исламской Республики объявили о задержании шести обвиняемых в передаче информации оппозиционным телеканалам.

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    14 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал саботажем разрыв торговых связей с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что разрушение торговых связей с Россией и исчезновение молдавских товаров с российского рынка являются прямым саботажем против молдавского государства.

    «Зайдите в любой российский супермаркет: там стоят вина и консервы из Франции, Италии, Испании, Германии. А молдавских товаров, которые по качеству на голову выше, там нет. Разрушить эти связи своими руками – прямой саботаж против собственного государства», – заявил Тарлев в интервью РИА «Новости».

    Тарлев также отметил, что утверждения официального Кишинева, что Евросоюз заменил восточный рынок сбыта, не соответствуют действительности. По его словам, европейский бизнес даже в условиях санкций старается удержаться на российском рынке через третьи страны, тогда как Молдавия поставляет в ЕС в основном дешевое сырье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил о желании Молдавии остаться в 26 соглашениях объединения.

    Также министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Кроме того, постпред России при СНГ Александр Лукашевич заявил об утрате экономических преимуществ для Кишинева в случае выхода из Содружества Независимых Государств.

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    14 ноября 2026, 09:46 • Новости дня
    В правительстве Турции рассказали о контактах с Россией по Украине

    Источник: Турция продолжает контакты с Россией по переговорам по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции поддерживают контакты с Россией по теме урегулирования на Украине, сообщил источник в турецком правительстве.

    Турция получает от России информацию о ходе переговоров и позиции Москвы, рассказал собеседник РИА «Новости». По его словам, Анкаре важно понимать развитие переговорного процесса и повестку диалога.

    «Мы поддерживаем диалог с российскими партнерами и считаем необходимым сохранять каналы коммуникации», – пояснил он.

    Регулярный обмен мнениями помогает Турции лучше понимать позиции сторон и оценивать дальнейшие перспективы дипломатии. Поддержание этих контактов остается важной частью турецких усилий по урегулированию конфликта, добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов менять состав своей делегации на переговорах по Украине.

    В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в урегулировании.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать обсуждение переговоров по Украине с Владимиром Путиным.

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    14 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Президент Абхазии заявил о возможности в разы расширить авиасообщение с Россией

    Президент Гунба: Аэропорт Сухума способен в разы увеличить число рейсов в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэропорт Сухума обладает огромным потенциалом и способен принимать значительно больше рейсов из России и других стран, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

    Возможности объекта позволяют в разы расширить географию полетов в Россию и на международные направления, что создаст новые возможности для экономики республики, передает ТАСС слова Гунбы.

    Глава республики напомнил, что до грузино-абхазского конфликта из Москвы в Абхазию выполнялось более 20 рейсов в день в одном направлении. По его словам, заинтересованность в авиасообщении есть как у регионов, так и у авиаперевозчиков, и реализация этого потенциала неизбежна.

    Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией было восстановлено в мае 2025 года после 30-летнего перерыва. За полтора года аэропорт Сухума принял рейсы из более чем десяти российских городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил об обслуживании более 120 тыс. пассажиров с момента открытия аэропорта.

    Также глава республики поблагодарил президента России Владимира Путина за открытие аэропорта.

    Кроме того, в международном аэропорту Сухума приземлился первый с 1993 года самолет регулярного рейса из Москвы.

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    13 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    В заявлении КСИР отмечается, что около часа назад два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, после чего подорвались на морских минах и загорелись, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В воскресенье военно-морские силы КСИР Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

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    14 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу утром танкер-нарушитель загорелся и потерял ход после подрыва на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива, сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана.

    «Сегодня утром танкер-нарушитель, который, не обращая внимания на предыдущие предупреждения и отключив системы слежения и опознавания, проходил через небезопасную и запретную зону к востоку от Ормузского пролива, в результате столкновения с морской миной загорелся и потерял ход», – говорится в сообщении.

    Военно-морские силы армии Ирана заявили, что любой танкер-нарушитель, проходящий через запретную зону на востоке пролива, неизбежно загорится после столкновения с минами, и выразили сожаление, что судовладельцы, не извлекая уроков из судьбы других судов и доверяя заявлениям США, продолжают рисковать своим имуществом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    13 ноября 2026, 23:47 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт и нефтепровод в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию саудовского нефтепровода, сообщает Reuters.

    Хуситы заявили, что нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории Саудовской Аравии. Целями атаки стали международный аэропорт Эр-Рияда и насосная станция на крупном нефтепроводе «Восток-Запад», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.

    Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении ракет хуситов системами противовоздушной обороны.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выразил готовность стать посредником между Саудовской Аравией и йеменским движением.

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