Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии прибыл в республику с рабочим визитом и осмотрел строящийся район Грозного, передает РИА «Новости».
В аэропорту принца встретили руководитель региона и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан.
«Первым делом вместе с принцем посетили новый район имени президента России Владимира Путина», – написал Кадыров.
Для саудовской делегации организовали экскурсию по строящемуся району, рассказали о ходе работ и продемонстрировали проекты будущих объектов инфраструктуры. По оценке руководителя региона, увиденное произвело на зарубежных гостей приятное впечатление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы МИД России Александр Алимов обсудил с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом конфликт вокруг Йемена. В сентябре президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.