Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Пловдиве

Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Болгарии

Tекст: Вера Басилая

В финале Бородачев одержал победу над четырехкратным чемпионом мира итальянцем Томмазо Марини со счетом 15:14, передает РИА «Новости».

26-летний Бородачев является серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. В его активе также серебро чемпионата мира 2025 года в личном первенстве и бронза чемпионата Европы 2025 года в команде.

Этап Кубка мира в Пловдиве завершится 15 ноября командными соревнованиями среди мужчин и женщин. Отмечается, что российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.

В прошлое воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.