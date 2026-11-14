Мужчину в Москве задержали за попытку устроить пожар для убийства бывшей жены

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники патрульно-постовой службы района Печатники по горячим следам задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в поджоге приквартирного тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, сообщает МВД.

В результате устроенного мужчиной пожара обгорели стены и двери шести квартир, а также произошло сильное задымление. Несколько жильцов дома были госпитализированы.

Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем одной из жительниц пострадавших квартир. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.