Задержан подозреваемый в убийстве призера чемпионата России по самбо Давудова

«Подозреваемый в убийстве Давудова задержан», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах Дагестана.
Ранее в следственном управлении Следственного комитета по республике рассказали, что в субботу во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы местный житель выстрелил в мужчину, который позже скончался от ранения.
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Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов скончался в больнице после огнестрельного ранения в одном из банкетных залов Махачкалы. На прошлой неделе суд заключил под стражу четвертую подозреваемую по делу об убийстве женщины-водителя в Махачкале. В начале месяца в Дагестане арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве бывшей жены.