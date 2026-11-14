Во время протестов в Париже задержали 22 человека

Полиция во время протестов в Париже задержала 22 человека

Tекст: Вера Басилая

Во французской столице сотрудники правоохранительных органов задержали 22 человека в ходе массовых демонстраций против роста цен и действий силовиков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

В префектуре полиции Парижа пояснили, что аресты проводились преимущественно за ношение оружия категории D, оскорбления, а также за игнорирование запретов на участие в акциях и присутствие в определенных местах. Отмечается, что среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

Участники шествия проследовали от площади Республики к площади Нации. Большую часть пути манифестанты прошли мирно, однако ближе к концу маршрута начались беспорядки. Группы хулиганов принялись забрасывать стражей порядка бутылками и камнями, на что полиция ответила применением слезоточивого газа и шумовых гранат. Столкновения с агрессивными демонстрантами продолжились и после выхода протестующих к финальной точке маршрута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже началось многотысячное шествие против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов.

Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих.

В субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже.