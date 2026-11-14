Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих

В Париже и Нанте произошли столкновения полиции с участниками протестов

Tекст: Вера Басилая

На парижской площади Нации полицейские начали разгонять манифестантов дубинками, в результате чего один из участников акции получил ранение в бедро, передает РИА «Новости».

В Нанте для разгона несанкционированной демонстрации правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. На улицы в центре города вышли до 2 тыс. человек, протестующих из-за увеличения стоимости жизни.

Накануне префектура департамента Атлантическая Луара запретила проведение шествий в центральной части Нанта. Масштабные выступления во Франции начались в середине сентября с требований школьников, к которым позднее присоединились недовольные повышением цен граждане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже. В понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной беспорядков во Франции провалы главы государства в миграционной и социальной политике.

До этого сообщалось, что для Макрона подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.