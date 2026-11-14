Власти США объяснили отмену 12 тыс. авиарейсов обрывом старой проводки

Tекст: Вера Басилая

Власти Соединенных Штатов исключили версию кибератаки или вмешательства иностранного государства в связи с масштабным сбоем в аэропортах страны, передает РИА «Новости».

Даффи уточнил, что инцидент произошел по вине подрядчика, который проводил плановое техническое обслуживание на одном из удаленных объектов Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Во время замены медных проводов на оптоволоконные произошел обрыв старой линии, что привело к нестабильности системы.

Причину сбоя не могли установить в течение 45 минут, после чего было принято решение приостановить вылеты на четыре с половиной часа. В настоящее время авиасообщение полностью восстановлено.

Глава ФАУ Брайан Бедфорд отметил, что запрет на вылеты не позволил выполнить 12 тыс. рейсов из запланированных на пятницу 50 тыс. рейсов, передает ТАСС.

Из этого числа 3 тыс. пришлись на частную авиацию, а 9 тыс. были коммерческими. В субботу система работает стабильно, однако около 4-5 тыс. рейсов из 41 тыс. придется отменить для полного восстановления графика в воскресенье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов самолетов из всех аэропортов страны. Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением. Президент США Дональд Трамп отверг версию кибератаки при оценке причин транспортного коллапса в американских аэропортах.