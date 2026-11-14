Кандидат в президенты Франции Филиппо порвал флаг ЕС на митинге в Париже

Tекст: Вера Басилая

Филиппо бросил разорванное полотнище на землю и заявил о необходимости выхода Франции из ЕС. При этом толпа протестующих скандировала призывы к отставке Макрона, передает РИА «Новости».

Над колонной манифестантов развевались французские флаги, участники акции пели «Марсельезу». Параллельно в Париже проходит демонстрация против роста цен и жестких действий полиции. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу по всей стране состоится около 50–60 протестных акций.

Массовые волнения начались во Франции в середине сентября, когда на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники, требовавшие улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные подорожанием жизни граждане, и протесты охватили другие регионы. Самая крупная акция прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об изоляции Европы на мировой арене из-за позиции по отношению к России.

В начале месяца участники манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

В прошлом месяце Филиппо призвал главу государства уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков.