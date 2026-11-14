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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
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    14 ноября 2026, 19:44 • Новости дня

    Французский политик Филиппо порвал флаг ЕС и призвал к отставке Макрона

    Кандидат в президенты Франции Филиппо порвал флаг ЕС на митинге в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты Франции, разорвал флаг Евросоюза и потребовал отставки Эммануэля Макрона в ходе массовой манифестации в Париже.

    Филиппо бросил разорванное полотнище на землю и заявил о необходимости выхода Франции из ЕС. При этом толпа протестующих скандировала призывы к отставке Макрона, передает РИА «Новости».

    Над колонной манифестантов развевались французские флаги, участники акции пели «Марсельезу». Параллельно в Париже проходит демонстрация против роста цен и жестких действий полиции. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу по всей стране состоится около 50–60 протестных акций.

    Массовые волнения начались во Франции в середине сентября, когда на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники, требовавшие улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные подорожанием жизни граждане, и протесты охватили другие регионы. Самая крупная акция прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об изоляции Европы на мировой арене из-за позиции по отношению к России.

    В начале месяца участники манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлом месяце Филиппо призвал главу государства уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков.

    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    14 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды

    В магазинах Таллина появились наборы на случай отключения света и воды

    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из магазинов Таллина в рамках пилотного проекта установили специальный стеллаж с набором товаров стоимостью 200 евро, который поможет жителям автономно прожить неделю в случае отключения электричества и воды, сообщает Postimees.

    Правительство Эстонии постановило, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение семи дней при отсутствии электричества, воды, канализации и отопления. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    В торговом центре Kristiine появился отдельный стеллаж с товарами для подготовки к кризисным ситуациям. «Он помогает продумать, как семья сможет самостоятельно справляться не менее семи дней в случае перебоев в работе привычных услуг», – говорится в сообщении.

    В минимальный набор вошли одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость запасов на одного человека оценивается примерно в 200 евро. Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг заявила о намерении компании продолжать продажу таких наборов и после завершения пилотного проекта.

    Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов отмечал, что отказ прибалтийских властей от энергоресурсов из России привел к резкому росту коммунальных платежей в Эстонии. По его словам, сейчас республика переживает самое сильное удорожание энергии за всю историю после обретения независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце начало отопительного сезона назвали стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за коммунальных счетов.

    Жители эстонской Нарвы столкнулись с высокими счетами за коммунальные услуги из-за перехода местной системы теплоснабжения на дорогостоящее газовое топливо.

    В прошлом году эстонские власти посоветовали жителям запастись необходимыми товарами на случай отключения электроэнергии из-за выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    14 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

    Пашинян: Армения планирует стать членом ЕС через 20 лет

    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.

    Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза, передает «Интерфакс».

    «Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза», – заявил премьер-министр Армении, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

    Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что Армения планирует обратиться с заявкой на членство в ЕС в 2027–2028 годах. При этом Ереван не собирается покидать Евразийский экономический союз.

    По его словам, страна начала подготовку к формированию альтернативы, чтобы предоставить народу возможность принять решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Страны Евразийского экономического союза поставили под вопрос дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС из-за планов Еревана вступить в ЕС.

    В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке назвал решение о начале процедуры вступления в Евросоюз фактическим выходом из ЕАЭС.

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    13 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Глава Евросовета рассказал о составе делегации для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Кошта заявил, что в состав делегации ЕС на переговорах по Украине войдут представители институтов Европейского союза и стран так называемой коалиции желающих, передает ТАСС.

    Он добавил о поддержке европейскими лидерами переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность участия главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах от Европы из-за ее глупости.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Захарова прокомментировала исключение ТАСС из ЕАНА

    Захарова назвала решение ЕАНА об исключении ТАСС милитаристским психозом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Европейского альянса новостных агентств (ЕАНА) исключить ТАСС свидетельствует о деградации организации и ее неспособности защищать свободу прессы.

    Европейский альянс новостных агентств поддался милитаристскому психозу, решив исключить из своего состава ТАСС, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    По словам Захаровой, попытки выдавить российское агентство из структуры предпринимались неоднократно с подачи «Укринформа». Дипломат отметила, что руководство ЕАНА «ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц». Она подчеркнула, что подобные решения не принимались с момента учреждения объединения в 1956 году, и альянс расписался в неспособности поддерживать свободу прессы.

    Захарова добавила, что приглашение литовскому агентству ELTA занять место ТАСС выглядит как гротескная карикатура, поскольку в штате литовского СМИ насчитывается немногим более двух десятков сотрудников, тогда как в российском работают порядка 2 тыс. Захарова резюмировала, что прекращение членства во враждебной организации не повлечет для ТАСС потерь, но для ЕАНА это означает разрыв с авторитетным мировым СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕАНА по итогам тайного голосования лишил ТАСС членства в организации без указания мотивов решения.

    Захарова прокомментировала решение альянса принять вместо него литовское агентство ELTA.

    В апреле Москва пообещала ответить на отказ Брюсселя аккредитовать шеф-корреспондента РИА «Новости» при органах Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Подозреваемых в шпионаже украинцев освободили под залог в Австрии

    ORF: В Австрии под залог освободили двух украинских шпионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Вене из-под стражи вышли двое граждан Украины, которых подозревают в шпионаже на украинскую военную разведку, после внесения залога в 3 тыс. евро с каждого.

    Мужчин задержали во время наблюдения за зданием в австрийской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ORF. По закону за тайную разведывательную деятельность во вред стране им грозит до пяти лет тюремного заключения.

    Суд оставил в качестве основания для содержания под стражей только риск побега, что позволило выпустить мужчин под залог. Им запрещено покидать страну и приближаться к объекту наблюдения.

    Прокуратура уже обжаловала решение суда, но жалоба не приостанавливает его исполнение. Австрийское правительство ранее заявило о намерении ужесточить наказание за шпионаж до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    Ранее в Германии и Швейцарии арестовали трех граждан Украины по обвинению в подготовке диверсий.

    До этого суд на Украине отправил под арест двух бывших военных по обвинению в сборе данных для венгерских спецслужб.

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    13 ноября 2026, 20:42 • Новости дня
    Суд Парижа продлил арест обвиняемой в шпионаже россиянке Новиковой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд постановил продлить содержание под стражей российской активистки Анны Новиковой еще на полгода.

    Срок содержания под стражей гражданки России Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, продлен на шесть месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанной Филиппа де Веля. В октябре он сообщал, что суд отклонил восьмое ходатайство об освобождении подзащитной.

    О задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, стало известно в ноябре 2025 года. Задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

    В посольстве России тогда подтвердили факт задержания Новиковой, отметив, что наличие у нее французского гражданства ограничивает возможности дипломатов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство и посольство в Париже приложат все усилия для ее скорейшего освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парижский суд отказался перевести Новикову под судебный контроль.

    В мае прошение о переводе под домашний арест также отклонили, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем.

    В апреле посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о готовности посольства предоставить жилье россиянке в качестве гарантии для ее освобождения под судебный надзор.

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    14 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    @ Benoit Tessier/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже тысячи участников крупной акции против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов начали шествие от площади Республики к площади Нации.

    Колонны манифестантов, несущих флаги и транспаранты, выдвинулись с площади Республики в направлении площади Нации под бой барабана. В шествии принимают участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

    Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отмечал, что на 14 ноября по всей стране запланировано проведение от 50 до 60 протестных акций.

    Массовые выступления охватили французские города с середины сентября. Изначально на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, однако позднее их поддержали недовольные ростом цен, и волнения перекинулись на другие регионы.

    Самой масштабной стала общенациональная демонстрация 17 октября, собравшая, по оценкам МВД, около 550 тыс. манифестантов. Для разгона толпы правоохранительным органам пришлось применять водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен.

    Сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной беспорядков во Франции провалы президента Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике.

    СМИ писали, что Макрону подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца.

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    14 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Додон предрек Молдавии потерю черноземов из-за вступления в Евросоюз

    Додон: Интеграция с Евросоюзом лишит Молдавию сельскохозяйственных земель

    Додон предрек Молдавии потерю черноземов из-за вступления в Евросоюз
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление республики в Европейский союз неизбежно приведет к продаже сельскохозяйственных угодий иностранным компаниям и потере национальных черноземов.

    По словам Додона, вступление Молдавии в Европейский союз потребует открытия рынка сельскохозяйственных земель для иностранных покупателей, что обернется утратой национальных черноземов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы видим, что ведутся переговоры о введении моратория на продажу земли. То есть передачу земель откладывают, но в конечном итоге все равно собираются их уступить», – подчеркнул политик.

    По словам лидера социалистов, правящая партия «Действие и солидарность» ранее отрицала намерения снять запрет на продажу участков зарубежным инвесторам. Додон выразил уверенность, что либерализация рынка приведет к переходу молдавских земель под контроль иностранных корпораций, а местные жители станут наемными работниками.

    Кроме того, экс-президент указал на риски форсированной евроинтеграции, среди которых контроль иностранного капитала над банковским сектором, массовый отток молодежи, рост государственного долга и угроза утраты конституционного нейтралитета. Он добавил, что Молдавия нуждается в прагматичной внешней политике и равноправном диалоге с Западом и Востоком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила о планах завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году. В прошлом месяце Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза.

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    14 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих

    В Париже и Нанте произошли столкновения полиции с участниками протестов

    Во французских городах Париж и Нант произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.

    На парижской площади Нации полицейские начали разгонять манифестантов дубинками, в результате чего один из участников акции получил ранение в бедро, передает РИА «Новости».

    В Нанте для разгона несанкционированной демонстрации правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. На улицы в центре города вышли до 2 тыс. человек, протестующих из-за увеличения стоимости жизни.

    Накануне префектура департамента Атлантическая Луара запретила проведение шествий в центральной части Нанта. Масштабные выступления во Франции начались в середине сентября с требований школьников, к которым позднее присоединились недовольные повышением цен граждане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже. В понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной беспорядков во Франции провалы главы государства в миграционной и социальной политике.

    До этого сообщалось, что для Макрона подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

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