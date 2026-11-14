Захарова сравнила НАТО с больным зубом Европы

Tекст: Вера Басилая

«НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Так она прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что обсуждать с Россией вопросы архитектуры безопасности нет необходимости, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

Также Мерц признал наличие у европейских стран опасений по поводу решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о разворачивающемся внутри НАТО тяжелейшем кризисе.