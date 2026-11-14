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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
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    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня

    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое министерство экономики подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    Законопроект предусматривает, что расходы на содержание электростанций переложат на конечных потребителей через сетевые сборы. Речь идет о станциях, входящих в сетевой резерв, или тех, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026-2028 годах. Они смогут предоставить дополнительные мощности не позднее конца марта 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    В ведомстве ожидают, что использование угля и мазута позволит сэкономить газ и сдержать цены на электричество, так как поставки этих видов топлива не зависят от кризисных регионов. Операторов обяжут поддерживать в готовности персонал и запасы топлива.

    Инициатива министерства вызвала резкую критику партий «Зеленые» и СДПГ. Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что ведомство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции».

    Сейчас заполненность немецких газохранилищ находится на критически низкой отметке в 58%. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, при суровой зиме запасы газа в стране могут иссякнуть уже в январе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза опустился до 71,25%. На прошлой неделе запасы газа в ПХГ Германии упали ниже 60%. В начале месяца депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер заявил об отсутствии страхового запаса природного газа в Германии на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ.

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    14 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре

    Премьер-министр Армении Пашинян анонсировал три визита в Россию до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении совершить три визита в Россию для проведения переговоров в декабре.

    Глава армянского кабмина планирует приехать в Россию 3, 11 и 22 декабря, передает РИА «Новости».

    «В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров, и надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией», – заявил Пашинян.

    Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованных дат визита Никола Пашиняна в Москву.

    Также премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с российской стороной.

    Кроме того, Песков анонсировал обсуждение лидерами двух стран вопроса проведения референдума о внешнеполитическом векторе Еревана.

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    14 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

    «Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ

    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    @ Markus Gilliar/GES-Sportfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

    Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».

    Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.

    Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    14 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Власти Эстонии снесли не менее 140 советских военных памятников

    Власти Эстонии демонтировали по меньшей мере 140 советских памятников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов заявил, что эстонские власти демонтировали по меньшей мере 140 объектов советского военно-мемориального наследия на территории республики.

    На месте снесенных объектов эстонские власти устанавливают нейтральные таблички с надписью о жертвах Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    «На территории Эстонии снесено по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия», – сообщил Абилов.

    По его словам, установка подобных нейтральных табличек не только умаляет подвиг советских героев-освободителей, но и приравнивает память о них к памяти о немецких солдатах.

    Рабочая группа эстонской госканцелярии ранее внесла в каталог 322 советских памятника. Из них 244 монумента признали подлежащими сносу или замене, а еще 74 объекта оценили как нейтральные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее снесенный на эстонском острове Сааремаа монумент жертвам фашизма захотели переработать в щебень из-за истечения сроков договора на хранение.

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.

    Также в эстонской волости Пылва стартовали работы по демонтажу советских мемориалов и переносу останков времен Великой Отечественной войны.

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    13 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Суд Петербурга арестовал подростка за убийство матери и сокрытие тела в чемодане

    Суд в Петербурге отправил в СИЗО 15-летнего иностранца за убийство матери

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу несовершеннолетнего иностранца, обвиняемого в жестоком убийстве родной матери.

    Подросток пробудет в СИЗО до 12 января 2027 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Max. По версии следствия, 12 ноября во время конфликта в квартире на Юкковском шоссе фигурант задушил мать руками и перекрученным шнуром.

    После убийства он спрятал тело в чемодан и оставил под деревянным настилом на экотропе вдоль Юкковского ручья.

    Следствие отметило, что обвиняемый является гражданином другого государства и не имеет устойчивых социальных связей в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, подросток мог угрожать родственникам, сообщившим в правоохранительные органы об исчезновении женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Выборгском районе Петербурга на экотропе обнаружили тело женщины в чемодане.

    Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своего знакомого.

    Летом в Петербурге обвиняемый в расправе над мальчиком пытался скрыть следы насилия.

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    13 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России рекомендовал кредитным организациям уведомлять родителей о заключении договоров с несовершеннолетними клиентами разными способами, а не только при личном обращении законных представителей в подразделение.

    Такая мера должна предотвратить вовлечение несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях, передает РИА «Новости». Кроме того, Банк России предложил предоставить законному представителю возможность установить лимит по операциям ребенка, о котором банк будет информировать, а также отказаться от такого информирования.

    В настоящее время дети до 14 лет не могут самостоятельно открывать счет в банке. Это могут сделать за них родители. Подростки с 14 до 18 лет вправе открывать счет при наличии письменного согласия законных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России предупредил об активном привлечении российских подростков к схемам вывода и обналичивания похищенных средств.

    В сентябре пресс-служба Банка России заявила об особой уязвимости подростков перед мошенниками.

    В прошлом году Банк России представил новые рекомендации для банков по предотвращению вовлечения подростков в незаконные финансовые операции.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 21:16 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Курской области

    Хинштейн: Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Толпино Кореневского района Курской области в результате удара беспилотника ВСУ получил ранение 36-летний местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    «Сегодня в селе Толпино Кореневского района пострадал мужчина. У 36-летнего местного жителя из-за атаки дрона минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой стопы», – сообщил губернатор в «Максе».

    Хинштейн добавил, что пострадавший самостоятельно обратился в Курскую областную больницу, где врачи окажут ему всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мирный житель погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на трактор в селе Первомайское Поныровского района Курской области.

    В начале месяца два человека получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников на гражданские автомобили в регионе.

    В октябре Хинштейн сообщил о ранении водителя грузовика при атаке вражеского дрона.

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    13 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    АвтоВАЗ зарегистрировал в России товарный знак Tezis

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» запатентовал бренд Tezis сроком до 2036 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» получил разрешение Роспатента на использование новой торговой марки Tezis для продажи машин и запчастей.

    Автопроизводитель получил возможность выпускать и реализовывать под новым брендом транспортные средства, а также запчасти и различные автомобильные аксессуары к ним, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

    Соответствующая заявка была направлена предприятием в ведомство в июне текущего года. В ноябре по ней было принято положительное решение, срок действия которого установлен до 2036 года.

    В настоящее время концерн, владеющий производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а также начавший в сентябре 2025 года сборку Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург», выпускает легковые машины семи семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре АвтоВАЗ запатентовал мемную фразу «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака.

    В июне отечественный автомобильный концерн направил официальные документы для оформления прав на новые торговые марки.

    В марте в России зарегистрировали новый товарный знак Lada Parus для выпуска автомобилей и автозапчастей.

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    13 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    Бутерброды исключили из финального ГОСТа на русскую кухню
    Бутерброды исключили из финального ГОСТа на русскую кухню
    @ Игорь Маслов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, следует из документов.

    В первоначальный проект ГОСТа на русскую кухню входили бутерброды с различными начинками, однако в итоговом документе они отсутствуют, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о принятии ГОСТа, включающего технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В стандарте описаны основные и дополнительные ингредиенты, возможные разновидности блюд и технологические особенности.

    Документ предназначен для предприятий индустрии питания. В дальнейшем список национальных блюд планируется регулярно пересматривать и обновлять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый ГОСТ на русскую кухню предписал заправлять окрошку квасом.

    В этот же день руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова отметила готовность государства защищать национальную кухню.

    В среду Министерство промышленности и торговли сообщило о начале действия государственного стандарта на традиционные блюда.

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    13 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    «Сибур» оценил влияние британских санкций на устойчивость компании

    «Сибур» исключил влияние британских санкций на устойчивость компании

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нефтехимической компании «Сибур» заявили, что введенные Британией санкционные ограничения не повлияют на устойчивость предприятия.

    Британские санкции не окажут влияния на устойчивость «Сибура», передает ТАСС. В компании подчеркнули, что не ожидают негативных последствий, поскольку предприятие не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не занимается добычей полезных ископаемых.

    Основная деятельность холдинга связана с разработкой и производством современных синтетических материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Британии включили в антироссийский санкционный список ПАО «Сибур холдинг» и проект «Восток ойл».

    В понедельник президент Владимир Путин высоко оценил организацию работы нефтехимической компании.

    В марте холдинг приостановил 6% производства в результате чрезвычайной ситуации на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

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    13 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    Минприроды увеличило показатель для отстрела медведей

    Минприроды разрешило отстреливать до 30% бурых медведей в регионах России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство природных ресурсов и экологии России установило максимальный норматив на отстрел 30% от численности бурого медведя в каждом регионе для снижения числа конфликтов с людьми.

    Ведомство приняло решение снять лимиты и разрешить максимальный норматив изъятия бурых медведей в регионах, сообщается в канале Минприроды в Max. В министерстве пояснили, что популяция этих хищников в стране стабильно растет и составляет почти 308 тыс. особей.

    В действующем законодательстве бурый медведь остается лимитированным видом, однако ни в одном регионе не был установлен максимальный лимит изъятия из дикой природы.

    Например, в Красноярском крае при популяции более 26,6 тыс. особей лимит составлял 19%, тогда как количество конфликтных ситуаций из-за выхода животных к людям превысило 2,5 тыс. случаев.

    Правительство готовит ряд дополнительных мер для помощи субъектам в регулировании численности хищников. Затраты на изъятие синантропных медведей, которые вышли к населенным пунктам и питаются на свалках, будут софинансироваться.

    Заявки подали 13 регионов, общая сумма поддержки превысит 80 млн рублей. С начала года поступило свыше 12 тыс. обращений граждан о выходах животных к людям, произошло 87 нападений, в результате которых погибли 36 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили о стабилизации ситуации с выходами медведей к людям.

    В среду число жертв нападений хищников в российских регионах с весны увеличилось до 35 человек.

    В понедельник начальник отдела Минприроды Красноярского края Николай Мальцев заявил о получении выплат за отстрел медведей более чем 500 охотниками.

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    13 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Рябков подтвердил готовность Москвы продолжать поддержку Кубы

    МИД: Россия подтвердила готовность оказывать материальную помощь Кубе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил намерение Москвы и дальше оказывать политическое и материальное содействие Кубе.

    В четверг состоялся телефонный разговор Рябкова с первым заместителем главы кубинского внешнеполитического ведомства Херардо Пеньяльвером, сообщается на сайте МИД.

    В ходе беседы российский дипломат выразил твердую солидарность и поддержку кубинскому руководству и народу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили готовность Москвы продолжить оказывать Гаване необходимое политическое и материальное содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об одобрении Москвой намерения Кубы присоединиться к работе БРИКС.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила солидарность России с правительством и народом республики.

    В мае глава МИД Сергей Лавров выразил готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

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