ХДНП призвала экс-министра развития Венгрии сдать депутатский мандат

ХДНП призвала экс-министра развития Венгрии Шестака сдать депутатский мандат

Tекст: Вера Басилая

«Как руководитель парламентской фракции ХДНП я призываю Миклоша Шестака сложить свой мандат. Он должен очистить свое имя и доказать свою невиновность», – приводит слова Ретвари ТАСС.

Ранее Национальное управление по возврату и защите активов Венгрии сообщило об обнаружении в тайниках в разных районах страны 1,2 млн долларов, более 2,6 млн евро и 13,7 млн евро. Защита экс-министра утверждает, что деньги не принадлежат Шестаку.

В конце сентября бывшего главу ведомства арестовали, перед этим его лишили депутатской неприкосновенности. Шестака обвиняют в получении взяток по семи эпизодам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил об обнаружении крупных сумм наличных в рамках дела Шестака.

В прошлом месяце Центральная следственная прокуратура Венгрии задержала бывшего председателя Национального банка Дьердя Матолчи по подозрению в мошенничестве.

В сентябре бывшего члена кабинета министров Миклоша Шестака взяли под стражу по обвинению в получении взятки.