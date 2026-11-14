Авиасообщение в США начало нормализоваться после масштабного сбоя

Аэропорты США начали восстанавливать работу после системного сбоя

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня утром работа медленно нормализуется», – цитирует Даффи ТАСС.

Глава американского ведомства констатировал возобновление отправки рейсов и подчеркнул безопасность полетов.

Он предупредил о сохранении некоторых задержек и отмен, поскольку перевозчики вынуждены менять расписания для перенаправления самолетов и экипажей туда, где в них больше всего нуждаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Даффи призвал выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

Международный аэропорт Сан-Франциско возобновил вылеты в тихоокеанском направлении.

Даффи сообщал о введении запрета на вылеты из аэропортов из-за сбоя связи.