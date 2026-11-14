В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции

Tекст: Вера Басилая

Колонны манифестантов, несущих флаги и транспаранты, выдвинулись с площади Республики в направлении площади Нации под бой барабана. В шествии принимают участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отмечал, что на 14 ноября по всей стране запланировано проведение от 50 до 60 протестных акций.

Массовые выступления охватили французские города с середины сентября. Изначально на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, однако позднее их поддержали недовольные ростом цен, и волнения перекинулись на другие регионы.

Самой масштабной стала общенациональная демонстрация 17 октября, собравшая, по оценкам МВД, около 550 тыс. манифестантов. Для разгона толпы правоохранительным органам пришлось применять водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен.

Сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной беспорядков во Франции провалы президента Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике.

СМИ писали, что Макрону подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца.