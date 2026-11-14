Локализован пожар в мебельном магазине Таганрога

Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.