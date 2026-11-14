Италия оштрафовала Meta на 805 млн евро за использование фото пользователей

Установлено, что приложение корпорации Facebook* получало доступ к медиафайлам и метаданным в галереях смартфонов без отдельного согласия итальянских пользователей, передает ТАСС.
Как говорится в заявлении регулятора, компания не проинформировала людей должным образом. Теперь в течение 90 дней Meta* должна предоставить властям Италии отчет о принятых мерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оштрафовал Meta на 25 млрд долларов за обман пользователей.
В начале прошлого месяца британский медиарегулятор начал расследование в отношении компании из-за функции исчезающих фотографий.
Весной суд Лос-Анджелеса признал Meta и YouTube ответственными за вред детям из-за дизайна их платформ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ