Италия оштрафовала Meta на 805 млн евро за использование фото пользователей

Итальянский регулятор оштрафовал Meta на 805 млн евро из-за фото

Tекст: Алексей Дегтярёв

Установлено, что приложение корпорации Facebook* получало доступ к медиафайлам и метаданным в галереях смартфонов без отдельного согласия итальянских пользователей, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении регулятора, компания не проинформировала людей должным образом. Теперь в течение 90 дней Meta* должна предоставить властям Италии отчет о принятых мерах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оштрафовал Meta на 25 млрд долларов за обман пользователей.

В начале прошлого месяца британский медиарегулятор начал расследование в отношении компании из-за функции исчезающих фотографий.

Весной суд Лос-Анджелеса признал Meta и YouTube ответственными за вред детям из-за дизайна их платформ.