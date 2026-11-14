В Москве наградили победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года»

Победители конкурса «Изобретатель года» получили награды в Москве

Tекст: Вера Басилая

В Москве наградили лауреатов IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года», на который в этом году поступило более 2 тыс. заявок.

«Сегодня мы чествуем талантливых учёных, инженеров, конструкторов, рабочих, рационализаторов – тех, кто посвятил себя творчеству, развитию отечественной научно-технической мысли. Кто достойно продолжает созидательные традиции своих предшественников, вносит значимый вклад в наращивание экономического, промышленного и аграрного потенциала страны, укрепление суверенитета России», – отметил в приветственном послании президент Владимир Путин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что представленные разработки имеют особое значение для нужд участников спецоперации и обороноспособности государства.

Всего призерами стали 67 человек, а подтвержденный экономический эффект от внедрения их проектов превысил 5 млрд рублей. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе церемонии вручил награду в номинации «Наставник года».

Обладателем Гран-при конкурса и сертификата на 1 млн рублей стал генеральный директор научно-производственного комплекса «Альфа-М» Алексей Ивлюшкин. Высшей награды удостоена система сопровождения объектов, способная распознавать до шести воздушных и наземных целей в сложных условиях помех. Разработка применяется для защиты гражданских объектов критической инфраструктуры. Победители в остальных категориях получили по 200 тыс. рублей.

Председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Владимир Кононов подчеркнул, что миссия организации заключается в помощи инженерам при внедрении разработок для укрепления технологического суверенитета страны.

Впервые в рамках конкурса школьников выделили в отдельную категорию, а к участию допустили граждан Белоруссии, Азербайджана, Индии и Киргизии, имеющих российские патенты.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости соединить потенциал российских изобретателей с опытом ветеранов спецоперации.