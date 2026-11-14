Фигурист Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Tекст: Вера Басилая

Лев Лазарев лидирует после проката короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске. За свое выступление спортсмен получил 98,73 балла, передает ТАСС.

Вторую позицию в турнирной таблице соревнований занимает Николай Угожаев, набравший 97,38 балла. На третьем промежуточном месте находится Марк Кондратюк с результатом 97,27 балла.

Победитель этапа определится 15 ноября, когда одиночники выступят с произвольной программой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Марк Кондратюк одержал победу на четвертом этапе Гран-при России в Екатеринбурге. В августе российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Китае. В прошлом году Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.