В программу ОМС включили «умные» глюкометры с передачей данных врачу

ФФОМС: Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу доступны по ОМС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россияне с диабетом могут бесплатно получить глюкометр, который через мобильное приложение автоматически отправляет данные врачу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФФОМС.

«С 2026 года в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники» в программу ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с диабетом», – заявили в пресс-службе фонда.

Там добавили, что пациентам также бесплатно доступны ежегодная ЭКГ, УЗИ сердца по показаниям, а также УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Кроме того, больным положен ежегодный осмотр у офтальмолога и невролога, а также комплексное обследование стоп.

Для получающих инсулинотерапию предусмотрен визуальный осмотр мест инъекций не реже раза в полгода. При отказе в помощи по ОМС или нарушении сроков ее оказания россиянам рекомендовали обращаться в страховую компанию, территориальный фонд или Росздравнадзор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева сообщила о разработке в России инсулина в таблетках. В начале месяца Министерство здравоохранения подготовило поправки о дистанционном наблюдении за здоровьем пациентов с сахарным диабетом в поликлиниках.