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    14 ноября 2026, 15:49 • Новости дня

    При столкновении трех иномарок в Марий Эл погибли три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение автомобилей Renault, Hyundai Solaris и Ford Focus, погибли три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск, уточнило ведомство в Max.

    Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими иномарками.

    В результате аварии три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. На месте происшествия организовано реверсивное движение, там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу управление МВД по Ярославской области сообщило о гибели несовершеннолетнего пассажира при съезде автомобиля Toyota Camry в кювет.

    В четверг в МВД по Марий Эл назвали выезд на встречную полосу предварительной причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе республики.

    В среду Госавтоинспекция региона сообщила о гибели семи человек при столкновении двух легковых автомобилей в Звениговском районе Марий Эл.

    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    13 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде

    «Автотор» приступил к производству бензиновой версии Tank 400 в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский завод «Автотор» начал производство третьей модели бренда Tank – бензиновой версии рамного внедорожника Tank 400, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors.

    «В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии «Автотор» налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

    На первом этапе автомобили собирают на базе готовых сваренных и окрашенных кузовов. Внедорожник оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.

    В Great Wall Motors добавили, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и оборудован зимним пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также бачком омывателя увеличенного объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto.

    В июне на предприятии «Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300.

    В январе 2025 года в Калининграде началось производство рамных внедорожников BJ60.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    13 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей

    Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании беспилотных автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

    К беспилотным планируется относить машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

    Документ определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования.

    «Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования», – говорится в пояснительной записке.

    Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства.

    В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон позволит легализовать их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%.

    Для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных, аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова назвала принятие закона условием массового запуска беспилотных такси в России.

    В августе министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении в 35 российских субъектах экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров.

    Весной в Минтрансе заявили об одобрении правительством концепции развития рынка беспилотных грузоперевозок.

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    12 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

    Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе Марий Эл, предварительно, стал выезд на встречную полосу, сообщили в МВД республики.

    Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

    В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

    Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

    В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.

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    13 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотных автомобилей

    К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России к системе онлайн-мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей, сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    «Сейчас к платформе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 317 ВАТС – 190 легковых автомобилей (включая такси) и 127 робофур», – приводит слова Райкевича РИА «Новости».

    Он отметил, что система позволяет в реальном времени отслеживать движение беспилотников. Данные используют для оценки безаварийного пробега и готовности технологий к промышленной эксплуатации автономного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, одним из условий которого станет мониторинг через «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В октябре правительство включило два новых региона в эксперимент с тестированием высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Ранее Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.

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    13 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    АвтоВАЗ зарегистрировал в России товарный знак Tezis

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» запатентовал бренд Tezis сроком до 2036 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» получил разрешение Роспатента на использование новой торговой марки Tezis для продажи машин и запчастей.

    Автопроизводитель получил возможность выпускать и реализовывать под новым брендом транспортные средства, а также запчасти и различные автомобильные аксессуары к ним, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

    Соответствующая заявка была направлена предприятием в ведомство в июне текущего года. В ноябре по ней было принято положительное решение, срок действия которого установлен до 2036 года.

    В настоящее время концерн, владеющий производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а также начавший в сентябре 2025 года сборку Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург», выпускает легковые машины семи семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре АвтоВАЗ запатентовал мемную фразу «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака.

    В июне отечественный автомобильный концерн направил официальные документы для оформления прав на новые торговые марки.

    В марте в России зарегистрировали новый товарный знак Lada Parus для выпуска автомобилей и автозапчастей.

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    12 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Правительство поддержало идею о продаже красивых автономеров с доработкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инициатива о резервировании привлекательных автомобильных номеров через портал «Госуслуги» получила поддержку правительства, однако там потребовали доработать ее ко второму чтению в Госдуме.

    Правительство выступило за принятие законопроекта, однако указало на необходимость его корректировки. «Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний», – цитирует итоговый документ ТАСС.

    Кабмин обратил внимание на то, что новая редакция документа отличается от ранее поддержанной. Депутаты предложили разделить номера на уникальные и индивидуальные, исключив положение об определении перечня доступных комбинаций регистрирующим органом. По оценке властей, это создает правовую неопределенность и лишает процедуру прозрачности.

    Кроме того, исключение полномочий МВД несет риски раскрытия информации об использовании определенных буквенно-цифровых комбинаций на автомобилях охраняемых лиц и государственных органов. В правительстве уверены в необходимости закрепить за министерством полномочия по регулированию порядка резервирования, тогда как кабмин должен устанавливать размер платы и порядок ее взимания через портал государственных услуг.

    Реализация инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступления платы за номера без дополнительных государственных расходов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил вероятность вступления новых правил в силу с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инициативу о легальном приобретении регистрационных знаков через портал госуслуг доработали с учетом замечаний правительства.

    В апреле проект о продаже красивых регистрационных знаков решили доработать после рассмотрения профильным комитетом Госдумы.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продаже автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

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    12 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД напомнило о сроках использования зимней резины

    МВД напомнило о запрете на летнюю резину с декабря по февраль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В МВД добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 т нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам.

    Также Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    В том же месяце автоюрист Лев Воропаев назвал необязательной смену летней резины на зимнюю в ноябре.

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    13 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Toyota реализовала более 58 млн автомобилей Corolla за 60 лет

    Kyodo: Продажи автомобилей Toyota Corolla превысили 58 млн единиц за 60 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет с момента выпуска первого поколения автомобиля.

    Мировые продажи самого популярного в мире автомобиля превысили 58 млн единиц в более чем 150 странах и регионах по состоянию на конец сентября, пишет Kyodo.

    Первое поколение Corolla дебютировало в ноябре 1966 года в виде двухдверного седана. В 2020 году линейка пополнилась первым в серии кроссовером Corolla Cross. По итогам 2024 года глобальные продажи модели достигли рекордных 1,66 млн экземпляров.

    Ожидается, что следующее, 13-е поколение автомобиля получит разнообразные силовые установки, включая первый в серии электромобиль и подключаемый гибрид. Кроме того, компания планирует вывести на массовый рынок машины с водородным двигателем, испытав прототипы на базе GR Corolla в гонках на выносливость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее легковые автомобили марок Lada и Toyota стали лидерами продаж на российском рынке машин с пробегом.

    Также автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend.

    Кроме того, бывший высокопоставленный американский чиновник сравнил беспилотную боевую систему LUCAS с автомобилем Toyota Corolla.

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    13 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    МВД призвало заменить продленные в 2023 году водительские права

    Tекст: Катерина Туманова

    В МВД России напомнили, что водители, чьи удостоверения истекали в ноябре 2023 года и были автоматически продлены на три года, должны заменить документы в текущем месяце.

    В ведомстве уточнили, что замена обязательна для тех водителей, которые воспользовались постановлением правительства об особенностях разрешительной деятельности, передает РИА «Новости».

    «В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем, у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия», – заявили в пресс-службе ведомства.

    В МВД добавили, что поменять права в этом месяце также обязаны граждане, у которых срок их действия истекает в ноябре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре эксперт сообщил об изменении правил сдачи теоретического экзамена на водительские права с марта 2027 года. Юрист предупредил автомобилистов об уборке улиц за неоплаченные штрафы. Эксперт заявил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося.

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    12 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.

    Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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    12 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Несколько пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

    Прокуратура: Несколько пассажиров пострадали в аварии с автобусом в Уфе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Уфе несколько пассажиров микроавтобуса получили различные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия около остановки «Городской дворец культуры».

    Утром в четверг в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Газель Некст», передает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

    В результате аварии несколько пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об организации пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек.

    Также в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека.

    В том же месяце в башкирском городе Октябрьский пять человек получили травмы в аварии с участием скорой помощи.

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