Вратарь «Андорры» дисквалифицирован на 12 матчей после смерти игрока

Вратаря «Андорры» дисквалифицировали на 12 матчей за фол со смертельным исходом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Помимо отстранения от игр, футболисту назначен дополнительный денежный штраф, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел 2 ноября в матче 12-го тура испанской Сегунды. Овоно столкнулся с де Мигелем, ударив его коленом в грудь. Пострадавший потерял сознание и на следующий день умер в больнице от остановки сердца. Встреча не была доиграна.

Комитет RFEF применил к вратарю максимальное наказание за грубые нарушения, повлекшие серьезные последствия для здоровья соперника. Овоно заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры.

Клуб «Тенерифе» пообещал оказывать финансовую поддержку несовершеннолетней дочери де Мигеля до ее 18-летия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанский клуб «Тенерифе» сообщил о смерти перенесшего остановку сердца во время матча с «Андоррой» 30-летнего нападающего Хесуса де Мигеля.

RFEF отменила проведение всех турниров в стране до 6 ноября из-за смерти футболиста.

Ранее в возрасте 21 года после столкновения с вратарем во время матча Кубка Перу умер игрок клуба «Реал Титан» Хелар Гонсалес Альтамирано.