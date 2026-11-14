Следователи в Венгрии нашли закопанные в лесу 15,3 млн долларов бывшего министра

Tекст: Вера Басилая

Следователи в Венгрии изъяли крупные суммы наличных в рамках расследования против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, передают «Вести».

«Во время расследования следователи обнаружили большое количество наличных денег: в лесах, сельскохозяйственных и складских зданиях, а также в жилых объектах, и в большом сейфе, хранящемся в скрытом месте», – написал премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Операцию проводило Национальное управление по возвращению и защите активов. Всего за два дня власти изъяли 15,3 млн долларов, 2,65 млн евро и 1,25 млн долларов. Все средства уже перечислены в венгерскую государственную казну.

Шестак возглавлял министерство в 2014–2018 годах. В сентябре 2026 года его задержали по делу о предполагаемых взятках при распределении государственных заказов. По версии следствия, бывший министр и другие фигуранты получали незаконные выплаты от предпринимателей за выгодные контракты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии.

В прошлом месяце Центральная следственная прокуратура Венгрии задержала бывшего председателя Национального банка Дьердя Матолчи по подозрению в мошенничестве.

В сентябре бывшего члена кабинета министров венгерского премьера Виктора Орбана Миклоша Шестака взяли под стражу по обвинению в получении взятки на сумму около 37,5 млн долларов.