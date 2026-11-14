Блогер Лерчек заявила о получении загранпаспорта

Помилованная блогер Лерчек получила загранпаспорт для лечения в Китае

Tекст: Вера Басилая

«Загранпаспорт! Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай», – заявила Чекалина в видео, опубликованном на ее странице в соцсетях. Она также поблагодарила профильные ведомства за содействие в получении документа, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что защита Чекалиной занимается вопросом возврата ее заграничного паспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу представитель Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова назвала помилование блогера Лерчек проявлением высшего милосердия. Защита Чекалиной поблагодарила президента за помилование.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной.