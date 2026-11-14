Экипажи кораблей Балтийского флота отработали уничтожение морских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экипажи малых противолодочных кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров провели тренировку по отражению нападения вражеских надводных дронов, передает ТАСС со ссылкой на флотскую пресс-службу.

По замыслу маневров командиры получили оперативную задачу остановить атаку нескольких безэкипажных катеров, приближающихся к пункту базирования. После получения вводной моряки оперативно привели корабли в учебно-боевую готовность.

В ходе практической части расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей поэтапно выполнили алгоритм обнаружения, сопровождения и ликвидации целей. Для поражения беспилотников применялись артиллерийские установки, крупнокалиберные пулеметы «Корд» и стрелковое оружие.

Тренировка прошла в строгом соответствии с планом боевой подготовки. В маневрах задействовали около десяти кораблей и катеров, а также свыше 300 военнослужащих флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экипажи кораблей Балтийского флота отработали на учениях под Калининградом отражение атак беспилотников.

В июле бойцы подразделений охраны провели на полигоне тренировки по противодействию ударным дронам.

В прошлом году моряки уничтожили условные морские беспилотники из стрелкового оружия в ходе маневров.