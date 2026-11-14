Футболистки «Зенита» в четвертый раз выиграли чемпионат России

Футболистки «Зенита» победили «Енисей» и выиграли чемпионат России

Tекст: Алексей Дегтярёв

В гостевом матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Енисей» и завоевал трофей, передает ТАСС.

В составе петербургской команды голы забили Живана Ступар (3-я минута) и Дарина Ишмухаметова (10-я). За красноярскую команду отличилась Полина Долматова на 49-й минуте.

Набрав 63 очка, «Зенит» стал победителем турнира в четвертый раз, повторив свой успех 2022, 2023 и 2024 годов. По числу титулов петербургский клуб сравнялся с «Рязанью-ВДВ» и самарским ЦСК ВВС. Наибольшее количество побед в турнире у пермской «Звезды-2005» (6), воронежской «Энергии» и подмосковной «Россиянки» (по 5).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье петербургский футбольный клуб «Зенит» завершил вничью матч против «Ростова» и возглавил таблицу Российской премьер-лиги.

В прошлом месяце «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» и вышел на первое место в чемпионате России.

В августе футболистки ЦСКА пробились в финал Кубка России, обыграв «Зенит» в серии пенальти.