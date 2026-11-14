Пьяный водитель сбил двух студенток в Чувашии и уехал

Пьяный водитель сбил двух 16-летних девушек на трассе в Чувашии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел 13 ноября около 21:00 мск на автодороге Цивильск – Ульяновск в районе деревни Малое Батырево, передает РИА «Новости». Водитель «Лады Весты», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух девушек 2010 года рождения, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении. После аварии он покинул место происшествия.

Спустя час водителя задержали в его собственном доме в деревне Малое Батырево. Автомобиль с механическими повреждениями нашли в гараже, уточнили в Госавтоинспекции Чувашии. Выяснилось, что в 2026 году этот водитель 35 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, из них 27 раз – за превышение скорости.

«Девушки, местные жительницы и студентки первого курса одного из колледжей Чебоксар, получили серьезные травмы (переломы костей и сочетанные травмы). Обе госпитализированы в ближайшую больницу», – заявили в ведомстве. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Чувашии четыре молодых человека погибли при столкновении трех автомобилей на автодороге А-151.

Также МВД возбудило уголовное дело после смертельного наезда автомобилиста на остановку общественного транспорта в Чебоксарах.

Кроме того, пьяный водитель устроил крупную аварию с шестью легковыми автомобилями и пассажирским автобусом в Чебоксарах.