Сербский логистический центр запустил российского робота-сортировщика посылок

«Фотомеханика» запустила в Сербии робота для обработки 90 тыс. посылок в сутки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суточная мощность логистического центра благодаря новой системе выросла на 80%, передает РИА «Новости».

Точность идентификации оборудования достигает 99,8%, что позволяет существенно сократить долю ручной обработки. Система считывает штрих-коды сразу с шести сторон, одновременно измеряя габариты посылок для оптимального выстраивания отгрузки. Управление роботом осуществляется с помощью собственного программного обеспечения разработчика.

Складская логистика остается самым быстрорастущим сегментом роботизации в мире. По прогнозам экспертов, в России подобные технологии будут наиболее активно внедряться в ритейле и онлайн-торговле. В «Фотомеханике» ожидают роста этого рынка в стране более чем в девять раз в период до 2030 года, его объем может превысить 125 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о появлении в медицинских учреждениях автоматизированного аппарата для транспортировки компонентов крови.

В августе во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов анонсировали показ отечественных беспилотных систем для перевозки тяжелых грузов.

В июле губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах семи предприятий наладить выпуск робототехники для логистических комплексов.