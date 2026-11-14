Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на турнире в Финляндии

Тренер из США назвал полезным возвращение российских хоккеистов

Тренер Игнатьев назвал полезным возвращение российских хоккеистов на турниры

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Безусловно, от возвращения российской сборной выиграют все, включая наших традиционных соперников. Ведь именно конкуренция сильнейших делает хоккей по-настоящему зрелищным, повышает уровень мастерства игроков и вызывает огромный интерес у болельщиков», – заявил Игнатьев «Новости».

Тренер выразил уверенность в том, что болельщики во всем мире хотели бы вновь увидеть матчи российской сборной с другими сильнейшими командами. По его словам, игры сборной России с соперниками из Канады, США, Чехии, Швеции, Финляндии и других ведущих хоккейных стран всегда были украшением международных турниров.

Игнатьев признался, что с большим оптимизмом воспринял решение Спортивного арбитражного суда. Он назвал его важным и знаковым шагом на пути к возвращению российского спорта на международную арену.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций заявили о планах бойкотировать матчи.

Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) 7 ноября сообщила, что IIHF разослала участникам турнира скорректированное расписание с участием сборной России. Согласно новому расписанию, швейцарцы должны сыграть с россиянами 27 декабря в группе В, однако совет директоров SIHF постановил, что молодежная сборная Швейцарии не выйдет на этот матч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам.

В тот же день Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.