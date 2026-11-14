Пострадавший при взрыве Заворотный остался в коме

Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный остался в реанимации

Tекст: Вера Басилая

Жизненно важные органы не задеты, однако журналист находится на искусственной вентиляции легких в состоянии искусственной комы, а давление поддерживается препаратами, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

Организм пациента ослаблен длительной борьбой с онкологическим заболеванием и иммунотерапией. Кроме того, он потерял много крови в результате ампутации руки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Азаров сообщил о критическом состоянии пострадавшего при взрыве машины в Москве бывшего советника.

В тот же день Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к подрыву автомобиля.

В пятницу Заворотный лишился руки в результате взрыва в Чертаново.