Фигуристка Плескачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Фигуристка Плескачева стала лучшей в короткой программе на Гран-при в Омске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фигуристка Лидия Плескачева продемонстрировала лучший результат и заняла первое место по итогам короткой программы на проходящем в Омске этапе Гран-при России, передает ТАСС.

Спортсменка получила за свое выступление 77,76 балла. Вторую строчку в турнирной таблице занимает Мария Захарова с результатом 73,41 балла, а на третьей позиции располагается Софья Муравьева, набравшая 72,68 балла.

Свои произвольные программы в рамках соревнований одиночницы представят в воскресенье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду соревнования юниоров на этапе Гран-при России в Омске отменили в целях безопасности из-за угрозы атаки беспилотников.

В начале месяца российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова пропустили серию турниров.

Лидия Плескачева стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Красноярске.