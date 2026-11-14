Фигуристка Плескачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Фигуристка Лидия Плескачева продемонстрировала лучший результат и заняла первое место по итогам короткой программы на проходящем в Омске этапе Гран-при России, передает ТАСС.
Спортсменка получила за свое выступление 77,76 балла. Вторую строчку в турнирной таблице занимает Мария Захарова с результатом 73,41 балла, а на третьей позиции располагается Софья Муравьева, набравшая 72,68 балла.
Свои произвольные программы в рамках соревнований одиночницы представят в воскресенье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду соревнования юниоров на этапе Гран-при России в Омске отменили в целях безопасности из-за угрозы атаки беспилотников.
В начале месяца российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова пропустили серию турниров.
Лидия Плескачева стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Красноярске.