Устройство на этаноловом заводе в США обезвредили из-за угрозы взрыва

Неизвестное устройство на заводе в США обезвредили из-за угрозы взрыва

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозрительное устройство нашли на этаноловом заводе в Пеории в Иллинойсе, из-за этого местных жителей эвакуировали в радиусе 1,6 км, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Местные мероприятия были вынужденно отложены на фоне расследования.

Полиция и федеральные власти сообщили, что обнаружили устройство, признанное «достоверной угрозой», и обезвредили его.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жителей городов Пеория и Ист-Пеория в американском штате Иллинойс эвакуировали из-за угрозы взрыва на местном заводе по производству этанола и алкогольной продукции.

В конце октября на ядерном объекте Министерства энергетики США Саванна-Ривер (SRS) в результате пожара в одном из помещений лаборатории произошел выброс радиоактивных веществ.

В июне прошлого года загорелся нефтеперерабатывающий завод в американском штате Пенсильвания.