В Красноармейске решили восстановить филиал технического университета

Пушилин заявил о планах восстановить филиал университета в Красноармейске

Tекст: Вера Басилая

Здание филиала Донецкого национального технического университета в Красноармейске будет восстановлено. О планах вернуть к жизни образовательное учреждение во время своей поездки в город сообщил глава ДНР Пушилин в Max.

«За спиной у меня филиал нашего Донецкого национального технического университета. Понятно, что от него осталось, но, конечно, все наши бывшие учебные заведения будут восстанавливаться», – сказал руководитель региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить разрушенный украинскими войсками детский сад в Мариуполе.

В апреле глава региона сообщил о начале работ по восстановлению первичной инфраструктуры в шести освобожденных населенных пунктах.

В марте в Донецком академическом театре кукол завершили масштабную реконструкцию.