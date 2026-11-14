В Красноармейске решили восстановить филиал технического университета

Здание филиала Донецкого национального технического университета в Красноармейске будет восстановлено. О планах вернуть к жизни образовательное учреждение во время своей поездки в город сообщил глава ДНР Пушилин в Max.
«За спиной у меня филиал нашего Донецкого национального технического университета. Понятно, что от него осталось, но, конечно, все наши бывшие учебные заведения будут восстанавливаться», – сказал руководитель региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить разрушенный украинскими войсками детский сад в Мариуполе.
В апреле глава региона сообщил о начале работ по восстановлению первичной инфраструктуры в шести освобожденных населенных пунктах.
В марте в Донецком академическом театре кукол завершили масштабную реконструкцию.