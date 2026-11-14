Пропавшего в Ессентуках подростка нашли у знакомых

Следователи выяснили, что ребенок все это время находился в станице Суворовской Предгорного округа у своих знакомых. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.
Местонахождение мальчика оставалось неизвестным с 10 ноября. Ранее об исчезновении несовершеннолетнего сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», после чего сотрудники полиции начали поиски.
Установить местонахождение пропавшего удалось благодаря взаимодействию следователей и полицейских. Представители ведомства провели с мальчиком беседу об опасности самовольных уходов из дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге пропал 12-летний мальчик.
Также в Тольятти живым нашли 15-летнего подростка.
Кроме того, красноярские полицейские обнаружили 11-летнего мальчика, самовольно покинувшего детский дом.