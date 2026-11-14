Подросток погиб в ДТП в Ярославской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

ДТП произошло накануне вечером в Некрасовском районе. По предварительной информации, водитель 2008 года рождения не справился с управлением, указало ведомство в Max.

Трое пострадавших госпитализированы.

В результате аварии скончался на месте происшествия несовершеннолетний 2009 года рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Калужской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб ребенок, еще два ребенка пострадали.

В прошлом месяце в Башкирии в ДТП пострадали четверо детей.

Тогда же в Саратовской области в результате ДТП, устроенного 16-летним подростком, погибла несовершеннолетняя.