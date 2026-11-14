Сотрудники миграционной службы США задержали российского фитнес-тренера

В США сотрудники миграционной службы задержали российского фитнес-тренера

Tекст: Дмитрий Зубарев

В США сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали россиянина Эсина Гасанова в тот момент, когда он вышел из дома вынести мусор, пишет lenta.ru со ссылкой на Shot.

Мужчина вместе с супругой и двухлетним сыном переехал в Филадельфию в мае 2022 года. В США он устроился работать фитнес-тренером и до октября 2026 года проблем с законом не имел.

Первое задержание произошло из-за жалобы соседей на громкие семейные ссоры. Прибывшая полиция забрала россиянина в участок, предъявив ему обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, однако вскоре его отпустили под залог.

Через несколько дней последовало повторное задержание, инициаторами которого стали миграционные власти. К Гасанову применили нормы законодательства, предназначенные для въезжающих в страну иностранцев, несмотря на то что он прожил в Соединенных Штатах более четырех лет. Суд уже постановил освободить россиянина, но он по-прежнему остается в центре временного содержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

В тот же день россиянин сообщил об использовании своего голоса злоумышленниками в Мьянме для вымогательства денег у американцев.

Ранее генеральное консульство России в Мумбаи рекомендовало гражданам внимательно изучить миграционные правила перед поездкой в Индию на фоне сообщений о массовых депортациях.