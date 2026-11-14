Истек срок привлечения Хачатурян к ответственности за убийство отца

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В отношении Марии срок привлечения к уголовной ответственности истек, так как на момент событий вменяемого ей деяния она была несовершеннолетней. Тем не менее следствие отказывается снимать ранее наложенные ограничения», – рассказал Пакулин РИА «Новости».

По его мнению, до конца года должно быть принято решение либо о прекращении уголовного преследования девушки, либо об очередной попытке направить материалы с обвинительным заключением в прокуратуру. При этом запрет на общение Марии с сестрами сохраняется уже восемь лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд оставил в силе решение о признании Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерями. В марте представитель семьи убитого Георгий Чугуашвили сообщил о завершении расследования дела об убийстве. В январе расследование официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне.