Полиция провела обыски в петербургском ломбарде по делу телефонных мошенников

Полиция обыскала петербургский ломбард из-за сбыта похищенных украшений

Tекст: Алексей Дегтярёв

За десять месяцев в Петербурге выявили свыше 50 случаев передачи ювелирных изделий телефонным злоумышленникам под предлогом декларирования или обеспечения сохранности, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Большинство похищенных ценностей направлялось в точки скупки сети «Аурум», предлагавшей самую высокую цену за грамм драгоценного металла. Ювелирные изделия сразу переводили в категорию лома и в тот же день вывозили из пункта приема.

Такая схема затрудняла установление принадлежности драгоценностей и их возвращение законным владельцам. Изъятые в ходе обысков украшения направили на экспертизу для проверки их связи с эпизодами мошенничества и установления схемы сбыта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу региональное ГУ МВД сообщило о задержании двух девушек за обеспечение работы оборудования телефонных мошенников.

В сентябре в ведомстве рассказали о подготовке злоумышленниками индивидуальных сценариев кражи денег.

Летом правоохранители ликвидировали в Петербурге крупную группировку похитителей криптовалюты через телефонные звонки.