В Хабаровске восстановили газоснабжение после аварии

В Хабаровске восстановили газоснабжение в 112 домах после аварии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Во всех 112 многоквартирных домах Хабаровска, оставшихся в начале недели без газоснабжения, подача ресурса возобновлена. Для этого задействовали 18 аварийно-восстановительных бригад, они работали в Индустриальном, Железнодорожном и Краснофлотском районах в круглосуточном режиме», – заявил Демешин.

По его словам, чтобы исключить подобные отключения, коммунальщики заполняли и те резервуары, где есть небольшой остаток. Рабочие проверяют подачу газа в квартирах, передает ТАСС.

Сбой в подаче газа жителям Хабаровска допустила компания «Газэнергосеть дв». Чтобы ситуация не повторилась, принято решение о передаче этой организации под контроль краевых властей. Минэнерго и надзорные органы проведут детальную служебную проверку.

11 ноября было отключено около 7 тыс. получателей. Сбои затронули только газовые плиты – отопление и горячая вода все дни подавались в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Нальчика Азаматгерий Ашхотов сообщил о полном восстановлении подачи тепла в многоквартирные дома города.

Ранее аварийные бригады полностью возобновили подачу электричества в населенные пункты Хасанского округа Приморья.

Также администрация Бодайбо и Бодайбинского района сообщила о подключении холодного водоснабжения в 165 жилых домах после коммунальной аварии.