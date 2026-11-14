Пострадавшая при нападении в ЮАР россиянка вылетела на родину

Потерявшая мужа при нападении в ЮАР россиянка Низовцева отправилась в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщина вылетела транзитным рейсом из аэропорта Йоханнесбурга, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в ЮАР.

«Низовцева отбыла на родину после кремации мужа», – сообщил сотрудник дипмиссии. Супруги прибыли в ЮАР 5 ноября, арендовали автомобиль и направились в сторону заповедника Крюгер. На неосвещенной трассе они попали в засаду. Анатолий Низовцев получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте, а его жена была ранена в левый глаз. Нападавшие похитили вещи туристов и скрылись.

Пострадавшую доставили в Преторию для оказания медицинской помощи. Дипломаты помогли россиянке оформить документы для кремации и транспортировки урны с прахом, опознание тела погибшего состоялось 9 ноября.

Правоохранительные органы ЮАР пока не задержали подозреваемых в нападении. Представитель полиции подполковник Исаак Мадау заявил о продолжении расследования.

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