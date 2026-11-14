Экономисты предупредили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии

Welt: Экономисты заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поводом для опасений стало одобрение бюджетным комитетом бундестага проекта федерального бюджета на 2027 год, предусматривающего рост расходов до 561 млрд евро и новые заимствования на 210 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

«В связи с конъюнктурными колебаниями и особыми факторами в отдельные годы могут наблюдаться периоды передышки, но тенденция явно отрицательная», – заявил эксперт Кильского института мировой экономики Йенс Бойсен-Хогрефе.

Причиной кризиса эксперт назвал старение населения и растущие расходы на обслуживание государственного долга.

Вамбах указал на то, что нынешняя процентная ставка по обслуживанию госдолга превышает темпы экономического роста, из-за чего государство не может выбраться из кредитной ловушки.

Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, пишет Bild. В 2027 году расходы ФРГ на оборону вырастут с 82,2 млрд евро до 109,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося долга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкий совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии.

Также государственный долг ФРГ превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

Аудиторы Федеральной счетной палаты предупредили о возможной нехватке 108 млрд евро в немецком бюджете к 2030 году.