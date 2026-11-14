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    14 ноября 2026, 12:35 • Новости дня

    Экономисты предупредили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии

    Welt: Экономисты заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Лейбниц-центра европейской экономической политики Ахим Вамбах заявил об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии с 2028 года из-за рекордных государственных расходов и роста долговой нагрузки.

    Поводом для опасений стало одобрение бюджетным комитетом бундестага проекта федерального бюджета на 2027 год, предусматривающего рост расходов до 561 млрд евро и новые заимствования на 210 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    «В связи с конъюнктурными колебаниями и особыми факторами в отдельные годы могут наблюдаться периоды передышки, но тенденция явно отрицательная», – заявил эксперт Кильского института мировой экономики Йенс Бойсен-Хогрефе.

    Причиной кризиса эксперт назвал старение населения и растущие расходы на обслуживание государственного долга.

    Вамбах указал на то, что нынешняя процентная ставка по обслуживанию госдолга превышает темпы экономического роста, из-за чего государство не может выбраться из кредитной ловушки.

    Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, пишет Bild. В 2027 году расходы ФРГ на оборону вырастут с 82,2 млрд евро до 109,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося долга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкий совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии.

    Также государственный долг ФРГ превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Аудиторы Федеральной счетной палаты предупредили о возможной нехватке 108 млрд евро в немецком бюджете к 2030 году.

    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    14 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое министерство экономики подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    Законопроект предусматривает, что расходы на содержание электростанций переложат на конечных потребителей через сетевые сборы. Речь идет о станциях, входящих в сетевой резерв, или тех, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026-2028 годах. Они смогут предоставить дополнительные мощности не позднее конца марта 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    В ведомстве ожидают, что использование угля и мазута позволит сэкономить газ и сдержать цены на электричество, так как поставки этих видов топлива не зависят от кризисных регионов. Операторов обяжут поддерживать в готовности персонал и запасы топлива.

    Инициатива министерства вызвала резкую критику партий «Зеленые» и СДПГ. Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что ведомство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции».

    Сейчас заполненность немецких газохранилищ находится на критически низкой отметке в 58%. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, при суровой зиме запасы газа в стране могут иссякнуть уже в январе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза опустился до 71,25%. На прошлой неделе запасы газа в ПХГ Германии упали ниже 60%. В начале месяца депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер заявил об отсутствии страхового запаса природного газа в Германии на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ.

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    14 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

    «Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ

    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    @ Markus Gilliar/GES-Sportfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

    Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».

    Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.

    Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    13 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ

    Бундестаг расширил полномочия немецких спецслужб BND и BfV

    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ
    @ S. Ziese/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Германии принял закон о расширении полномочий Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

    Во втором и третьем чтениях за документ проголосовали 308 депутатов, против выступили 190, воздержался 71, отмечает РИА «Новости». По новому закону, теперь BND получит возможность напрямую реагировать на непосредственные опасности и предпринимать превентивные действия при угрозе со стороны иностранных государств.

    Контрразведка (BfV), в свою очередь, сможет использовать «скрытое вмешательство без применения силы» по оперативной необходимости и самостоятельно ограничивать сотрудничество с союзными спецслужбами, если оно угрожает интересам Германии или ее земель.

    Кроме того, обе службы получат дополнительные полномочия в сфере кибербезопасности, включая отслеживание следов кибератак и информационных систем злоумышленников. Также увеличится разрешенный срок хранения разведданных BND в соответствии с нормами стран-партнеров в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Бундестаге предупредили о выходе киберугроз на новый уровень из-за критической уязвимости в PHP. Тогда же в Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы BND Августа Ханнинга.

    В августе власти ФРГ разрешили спецслужбам осуществлять диверсии за рубежом и взламывать устройства граждан.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    13 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта Европу могут представить пять государств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

    «У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

    Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

    В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    13 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели состоятся предметные мирные переговоры по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

    «Впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа», – цитирует немецкого канцлера газета Bild. Соответствующее заявление Мерц сделал на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что в переговорах, скорее всего, примут участие представители тех европейских государств, которые ранее проводили консультации с американской и украинской сторонами в Абу-Даби.

    При этом Мерц подчеркнул, что Германия совершенно точно примет участие в переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран Европы в мирных переговорах при демонстрации ими реальной готовности способствовать урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    13 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Автомобиль экс-главреда Bild Райхельта сожгли в Берлине

    Nius: В Берлине сожгли автомобиль бывшего главного редактора Bild Райхельта

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Шарлоттенбург неизвестные подожгли автомобиль бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, сообщил портал Nius.

    Прохожий вызвал пожарных, однако машина выгорела практически полностью. Полиция подтвердила поджог, пишет Nius. Сам Райхельт считает, что преступление имеет политическую мотивацию и может быть связано с его профессиональной деятельностью в качестве журналиста.

    Следователи также не исключают подобных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге подожгли 10 грузовиков и фургонов.

    В марте в Баварии член партии «Альтернатива для Германии» поджег свой автомобиль и попытался свалить вину на леворадикалов.

    В 2025 году активисты «Антифа» заявили о причастности к поджогу BMW депутата АдГ Бернда Баумана в Гамбурге.

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