Первый энергоблок румынской АЭС «Чернаводэ» подключили к энергосистеме

Первый энергоблок румынской АЭС «Чернаводэ» вновь подключили к энергосистеме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый энергоблок румынской атомной электростанции в Чернаводэ вновь подключили к национальной энергетической системе. Ожидается, что реактор будет постепенно наращивать мощность и к утру 15 ноября выйдет на заданные параметры, передает ТАСС со ссылкой на портал economica.net.

Оба реактора станции мощностью по 700 МВт пришлось остановить летом из-за сильной засухи. Уровень воды в Дунае критически упал, и для предотвращения поломки систем охлаждения энергоблоки отключили 28 июля и 13 августа.

Первый реактор попытались вернуть в строй 6 ноября, но спустя четыре дня его работа прервалась из-за технического сбоя. После этого на АЭС сменили технического директора, а сроки повторного запуска переносили дважды. Второй энергоблок благополучно подключили к энергосистеме 11 ноября, сейчас он функционирует на полную мощность. Таким образом, станция полностью возобновила работу.

АЭС в Чернаводэ является единственной атомной электростанцией в Румынии. Два ее энергоблока, построенные по канадской технологии Candu, обеспечивают около 20% потребностей страны в электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый энергоблок румынской атомной электростанции «Чернаводэ» отключили от Национальной энергетической системы через несколько дней после возобновления работы.

Также первый реактор возобновил работу и начал поставлять электроэнергию в национальную сеть.

Кроме того, работу одного энергоблока приостановили из-за рекордного за 30 лет падения уровня воды в Дунае.