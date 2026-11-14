Умер член исполкома РФС Алексей Комаров

Член исполкома РФС Комаров умер в возрасте 47 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

О смерти функционера сообщила межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо», передает РИА «Новости».

Причина смерти не уточняется.

«Коллектив МФФ «Золотое кольцо» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича», – говорится в сообщении.

Алексей Комаров был вице-президентом костромского «Спартака» с 2003 по 2015 год, вице-президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с 2013 по 2018 год. С 2013 года он возглавлял МФФ «Золотое кольцо», а с 2014 года входил в исполком РФС. Также с 2016 по 2021 год он являлся членом исполкома Ассоциации мини-футбола России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник РФС сообщил о смерти бывшего главного тренера женских сборных СССР и России по футболу Олега Лапшина в возрасте 89 лет. В мае в возрасте 83 лет умер чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Сергей Рожков. В 2024 году РФС сообщил о кончине 28-летнего российского футбольного арбитра Эмира Привалова.