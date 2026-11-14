Гендиректору предприятия продлили арест по делу о разрушении плотины в Дагестане

Суд в Махачкале продлил домашний арест гендиректору и инженеру ООО «дзив-2»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«И гендиректору, и инженеру суд продлил домашний арест до 5 февраля 2027 года», – сообщили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов республики.

В апреле Советский районный суд Махачкалы поместил под домашний арест 71-летнего гендиректора предприятия, эксплуатировавшего гидротехническое сооружение «Геджухское водохранилище». Инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию водохранилища, сначала заключили под стражу, но затем также перевели под домашний арест.

По данным следствия, арендатор и эксплуатирующая организация длительное время не устраняли недостатки, несмотря на неудовлетворительное состояние сооружений. При этом в контролирующий орган предоставлялись недостоверные сведения, а в условиях режима ЧС во время паводков не были приняты необходимые меры безопасности.

В апреле из-за обильных осадков в Дербентском районе произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, прорвало дамбу. В результате затопления населенных пунктов, в том числе поселка Мамедкала, погибли пять человек, были эвакуированы более 4 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Дербентском районе стартовали работы по возведению коттеджей для лишившихся имущества семей.

Также в Дагестане задержали бывшего руководителя коммерческой организации.

После прорыва дамбы в Дербентском районе следователи завели уголовное дело.