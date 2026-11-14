Япония решила назначить Хидэки Уяму новым послом в России

Новым послом Японии в России стал Хидэки Уяма

Tекст: Дмитрий Зубарев

О готовящихся кадровых перестановках сообщило японское общественное телевидение, передает ТАСС.

Уяма работает во внешнеполитическом ведомстве с 1988 года. Ранее дипломат занимал пост посла в Дании, а также руководил российским отделом министерства.

На должности главы дипломатического представительства в Москве Уяма сменит Акиру Муто, который работает в России с 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил о сохранении прежней численности дипломатических представительств России и Японии.

Также он предупредил посла Акиру Муто о рисках проведения совместных военных учений Токио и Вашингтона у российских границ.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова предложила японскому дипломату переосмыслить курс на поддержку Киева.