Ушаков назвал скончавшегося посла Дарчиева профессионалом высочайшей пробы

Ушаков назвал посла России в США Дарчиева профессионалом высочайшей пробы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это мой близкий друг. Прекрасный человек. Это, конечно, профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы. Работал спокойно, уверенно, не выпячивался. Но очень и очень качественно. Очень», – сказал Ушаков РИА «Новости».

Он добавил, что Дарчиев был одним из сильнейших российских специалистов по США.

Прощание с дипломатом проходит в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной смерти Дарчиева хроническое заболевание.

В четверг американское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родным и близким скончавшегося посла.