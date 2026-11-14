В Ростове-на-Дону восстановили нарушенное атакой дронов теплоснабжение

Мэр: В Ростове-на-Дону восстановили нарушенное атакой БПЛА теплоснабжение домов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Теплоснабжение домов, которые остались без отопления после воздушной атаки в ночь с четверга на пятницу в микрорайоне Военвед, восстановлено. <...> Котельная запущена, вышла на заданную мощность. Параметры теплоснабжения соответствуют нормативным величинам», – заявил Скрябин в Max.

В результате атаки украинских беспилотников без отопления оставались 114 домов в Октябрьском районе. Также была повреждена воздушная теплотрасса, обеспечивающая теплом еще 35 зданий. Всего в городе получили повреждения девять многоквартирных домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных атакой беспилотников объектов.

В четверг российские системы ПВО уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области.