Россия призвала координировать международные усилия по борьбе с угрозой СВУ

МИД России назвал кустарные взрывные устройства угрозой мировому сообществу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самодельные взрывные устройства представляют серьезную угрозу для международного сообщества и требуют скоординированного противодействия, передает РИА «Новости» сообщение Министерства иностранных дел России.

«Российская Федерация рассматривает самодельные взрывные устройства (СВУ) в качестве серьезного вызова для международного сообщества и одной из наиболее значимых гуманитарных угроз в современном мире», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Константин Воронцов на конференции в Женеве отметил непредсказуемость последствий применения таких боеприпасов. По словам дипломата, кустарное производство устройств значительно усложняет процессы их обнаружения и последующей ликвидации.

Представитель ведомства подчеркнул важность неформального обсуждения проблемы в рамках Конвенции о негуманном оружии. В докладе российской стороны была представлена информация о работе инженерных войск в Лаосе и разработке новых беспилотных систем для поиска мин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Воронцов заявил о подготовке ряда неядерных стран Европы к размещению ядерного оружия.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство сообщило о столкновении глобального режима нераспространения ядерного оружия с серьезными угрозами.