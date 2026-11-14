Ушаков посетил церемонию прощания с послом России в США

Помощник президента Ушаков приехал на прощание с послом Дарчиевым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом передает корреспондент РИА «Новости».

Дарчиев умер в среду на 67-м году жизни. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что он умер в Москве от хронического заболевания.

С 2005 по 2010 год Дарчиев был советником-посланником посольства России в США, с 2010 по 2014 год и с 2021 по 2024 год работал директором департамента Северной Америки. В 2014–2020 годах был послом России в Канаде.

В марте 2025 года президент Владимир Путин назначил его послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью Дарчиева.

В среду Захарова назвала хроническое заболевание причиной смерти посла.

В тот же день о кончине дипломата сообщило министерство иностранных дел.