Генпрокуратура Казахстана потребовала проверить сбой в сервисах «Яндекса»

В Казахстане инициировали проверку из-за сбоев в работе сервисов «Яндекса»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство направило в Комитет информационной безопасности министерства ИИ и цифрового развития страны требование организовать проверки в связи с неполадками в сервисах «Яндекса», передает ТАСС.

Ведомство также начало комплексную проверку самого комитета для оценки законности сбора, хранения и передачи персональных данных пользователей, а также полноты мер по защите прав граждан.

Технические сбои в работе сервисов в Казахстане произошли 11 октября, тогда компания Yandex Qazaqstan заявляла о работе над их устранением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Петербурга массово пожаловались на проблемы с доступом к интернету.

В прошлом месяце министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана сообщило о штатной работе серверов «Яндекса» на фоне глобальных сбоев.